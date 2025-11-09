9日朝、相模原市の国道で車4台が絡む事故があり、男性1人がけがをしました。【映像】事故の形跡午前7時すぎ、相模原市古淵の国道16号の交差点で「4台の車が絡む事故」と110番通報がありました。警察によりますと、片側2車線の道路で車線変更をした車が後方から来たトラックに追突され、反対車線にはみ出したところ、前方から来た車に衝突したうえ、さらに後続の車が衝突するなど合わせて4台が絡む事故となり1台が横転しまし