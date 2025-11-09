ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの車いすカーリング混合ダブルス日本代表に決まった小川亜希、中島洋治組が８日、東京都内での練習を公開した。５０歳の小川は「笑顔で大会を終えるようにしたい。メダルを目指して頑張りたい」と意気込みを語った。この日の練習では氷の状態を確認しながら正確なドローやテイクアウトショットを放つなど、約１時間ほど調整に努めた。混合ダブルスはミラノ・コルティナ大会の新種目で、