医療は人を救い、寿命を延ばしてきた。しかし、その“進歩”の影で、私たち人間は新たな「不都合な真実」と対峙している。胃ろうの是非、臓器提供後の遺族の自責の念、認知症の増加、そして「健康を目指して逆に病気になる」ことも...。臓器移植をテーマにした新作小説『命の横どり』が話題の作家・医師の久坂部羊氏に、医療の進歩がもたらしている倫理的な葛藤について聞いた。 【画像】『命の横どり』がヒット中の久坂部