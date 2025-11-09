「私は息子の命が、横どりされたように感じているのです」――心臓移植をテーマにした小説『命の横どり』が話題になっている。脳死は、まだ心臓が動いているだけに、移植の可否を決断する家族には大きな葛藤が生まれる。 【画像】『命の横どり』がヒット中の久坂部羊氏 小説の著者であり、医師でもある久坂部羊氏に、日本の心臓移植の現状と問題について聞いた。 「人間には死にきる権利がある」 ―̵