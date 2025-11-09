ハチワレ猫の「めい」ちゃん（1歳・女の子）は、昨年夏、Xユーザー・奈神さん（@nagami_37）の弟さんに保護されました。当時は目も開いていないほど小さく、ゴミ捨て場でたったひとりぼっちでいたといいます。【写真】きゅるるん瞳の美ニャンに！ 劇的ビフォーアフター「めいちゃんと出会ったのは、2024年7月21日のことです。当時、私の弟が経営していた居酒屋のゴミ捨て場にあるゴミ袋の上にいたと聞いてます。弟は、周囲に親猫の