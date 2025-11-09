清野菜名主演のSPドラマ『119エマージェンシーコール2026 YOKOHAMA BLACKOUT』が、フジテレビ系にて2026年1月3日に放送されることが決定した。 参考：佐藤浩市になぜ引き込まれるのか『119 エマージェンシーコール』で際立つ映画俳優の存在感 2025年1月クールに月9枠にて放送された清野主演の『119エマージェンシーコール』は、第1話から9話までと、最終話の