2005年、宮本慎也はイラついていた。ストライキで12球団制を守った翌年、誰もが選手会長を避けた中で、彼だけが一歩を踏み出した。「僕がやります」--無償の闘いが、日本野球のルールを変えていく。。〈前後編の前編〉 【画像】労組日本プロ野球選手会をつくった男たち 1リーグ制の危機は去っても… 2005年シーズン、宮本慎也はイラついていた。この前年、古田敦也率いるプロ野球選手会は、一方