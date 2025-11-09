渋みのある表情で俳優の堀部圭亮(59)の?白髪混じりの白衣ショット?が公開され、話題になっている。日本テレビの水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」公式Xが「堀部圭亮のゲスト出演が決定」と書き込み、白髪で白衣を着た堀部の渋みのある写真をアップ。「八神結以(桜田ひより)のピンチを救う!?堀部が演じるのは医師で岩瀬医院の院長・岩瀬遥役。医師の岩瀬との出会いが2人の逃亡劇を大きく変える！」とつづって