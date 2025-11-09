昨年でツアーから撤退した上田桃子やルーキー・六車日那乃などを輩出する「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏が、スイング中に大切な体幹を意識する方法を教えてくれた。【連続写真】力みゼロでも強烈ドローでぶっ飛ばす！上田桃子の現役時のドライバースイング◇◇◇「ツジ、面白いテレビやっとるで！ すぐに見ろや！」。ジャンボ尾崎さん専属で、伝説のキャディと呼ばれる佐野木計至さんからの電話。テレビをつ