9日7時15分頃、新発田市向中条で男性（66）が自宅の庭に出たところ、突然茂みの中から出てきた体長およそ１メートルのクマに襲われました。男性は転倒し、クマに左脇腹をひっかかれたましたが命に別条はありません。警察は市役所と連携し住民に注意を呼びかけています。