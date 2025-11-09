自民党の鈴木幹事長は9日放送のBSテレ東番組で、早期の衆院解散・総選挙に否定的な見解を示した。「選挙に向けた準備は一切していない。高市内閣の支持率が高いからと言って、今は解散する流れになっていない」と述べた。