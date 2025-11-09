発達する低気圧の影響で、北日本と東日本は、局地的な大雨などに注意が必要です。日本の南と北を進む二つの低気圧の影響で、この時間は、北海道から九州の広い範囲で雨が降っています。低気圧は、それぞれ前線を伴っていて、暖かく湿った空気と上空に流れ込む寒気の影響で、発達する見込みです。このため、東日本と北日本は10日にかけて、大気の状態が非常に不安定になり、雨雲が発達するおそれがあります。落雷や竜巻などの激しい