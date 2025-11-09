歌手のスーザン・ボイルさん(64)が、公式インスタグラムで金髪のボブヘアにイメチェンした姿を公開し、話題となっている。2009年、NHK紅白歌合戦にゲスト出演スーザン・ボイルさんは、2009年に放送されたイギリスのオーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」のシーズン3に出場。「奇跡の歌声」と称賛され、素朴な外見とギャップがある迫力の歌声を披露し、世界中で瞬く間に有名になった。日本でも同年の「第60回NHK紅白