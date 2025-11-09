水島警察署 酒を飲んで軽自動車を運転し、追突事故を起こして相手にけがをさせたとして、倉敷市に住む会社員の男(42)が、過失運転致傷と酒気帯び運転の疑いで、9日逮捕されました。 警察によりますと、男は9日午前1時35分ごろ、倉敷市中畝の県道を、酒を飲んだ状態で軽自動車を運転し、信号待ちをしていた軽自動車に追突。そのはずみで、軽自動車が前にとまっていた自動車に追突する玉突き事故を起こしたとみられています。