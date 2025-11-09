今年１月期にフジテレビの“月９”枠で放送された清野菜名主演のドラマ「１１９エマージェンシーコール」が、来年１月３日にスペシャルドラマとして放送されることが９日、発表された。消防局の通信指令センターを舞台に、一本の電話で命をつなぐ“最前線”に立つ指令管制員たちを描いた同ドラマ。主人公の横浜市消防局・司令課３係の指令管制員で一度聞いた声は忘れない粕原雪を清野、元消防隊員で司令課３係の指令管制員・兼