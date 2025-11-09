◆米女子プロゴルフツアーＴＯＴＯジャパンクラシック最終日（９日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、降雨によるコースコンディション不良のため、午前１０時５７分に中断に入った。早朝から雨最が降り続く中、最終組は午前９時３７分にスタート。だが、雨が次第に強くなり、グリーンに大量の水がたまるなど、プレー続行は厳しい状況となった。同１０時５７分に中断のホーンが鳴り、選手