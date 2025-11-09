1978年から1980年にかけて２シーズンにわたって放映された日本テレビ系のドラマ「西遊記」。堺正章演じる孫悟空ら登場人物の掛け合いと、三蔵法師を演じる女優の先駆けとなった夏目雅子の好演などが印象深い。だが、觔斗雲での飛行や行く先々で現れる怪獣などを表現した特撮や、ゴダイゴが作った音楽も、世界観を見事に構築した。放映終了から45年が経過した今、当時の関係者が「西遊記」を振り返った。（全2回の第1回）