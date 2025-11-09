2025年1月期にフジテレビで放送された俳優の清野菜名が主演を務める月9ドラマ『119エマージェンシーコール』が2026年の新春ドラマとして、1月3日に放送されることが決定した。【写真】最高の笑顔！…３係メンバーの撮了個別ショット同作は、消防局の通信指令センターを舞台に、一本の電話で命をつなぐ“最前線”に立つ、指令管制員（ディスパッチャー）たちの“現実（リアル）”を描く完全オリジナルストーリーのドラマ。今年1