容姿や体型を見てディスる人は、どれだけ見た目がキレイだとしても心が汚れているため、魅力的な人間とはいえませんよね。なかには堂々と人の見た目をバカにする人もいるようです。そんなとき、常識がある人が守ってくれるとうれしくなりますよね。今回は、体型をディスられたときに常識ある男性が庇ってくれた話をご紹介いたします。太っているのはみじめ「大学の頃、食べるのが好きだったのでカフェでバイトをしていました。私は