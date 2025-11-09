コーヒーと心血管系の関係については、長年にわたり多くの研究が行われてきました。カフェインは血圧を一時的に上昇させる作用がありますが、適度な摂取であれば健康な方にとって大きな問題とはならないことがわかっています。高血圧や不整脈の既往がある方が知っておくべき注意点について、詳しく説明します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘ