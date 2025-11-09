肌寒い日には、コンビニであたたかいスープを買って食べる人も多いのではないでしょうか。今回は、コンビニ3社（セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート）の「餃子スープ」をピックアップ。それぞれの味わいや餃子の個数など、気になる違いを比べてみました。製造元は3社ともにバラバラ製造元は、コンビニ3社それぞれ異なります。セブン-イレブンは虎昭産業、ローソンは日本デリカサービス、ファミリーマートはトオカツフー