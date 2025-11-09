ポリフェノールは植物由来の天然成分として知られており、その主要な働きは抗酸化作用にあります。体内でこの成分が不足すると、さまざまな健康への影響が懸念されます。酸化ストレスの増大から免疫機能の低下まで、ポリフェノール不足が身体に及ぼす影響について詳しく解説します。日常生活における適切な摂取の重要性を理解していただくことで、健康維持に役立てていただけるでしょう。 監修管理栄養士：武井 香