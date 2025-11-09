新卒で入社を控えた頃、38℃を超える高熱と意識を失う症状が続き、救急搬送されたちぃさん（仮称）。検査の結果、免疫が自身の体を攻撃する指定難病「全身性エリテマトーデス（SLE）」と診断されます。病名も治療も理解できない中、闘病中に恋人に振られるという辛い出来事も経験。入院中に涙が止まらない日々を過ごしますが、病室の仲間や看護師の支えで乗り越えました。難病を理由に「かわいそう」と言われるのが嫌で、強