Image: Apple TV / X こういうメイキング動画、大好きです。Apple（アップル）オリジナル作品の冒頭で流れるApple TVのオープニングロゴが、最近新しいデザインに生まれ変わりました。ガラスのような質感、レインボーカラーのロゴがなんともオシャレですが、実はCGではなく実物のApple TVロゴを撮影して作られた映像だったことが判明しました。Made by hand. pic.twitter.com/3coAaxbfaJ- Ap