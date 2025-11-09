11月８日のJ１第36節。首位に立つ鹿島アントラーズは、ホームに横浜FCを迎えた。残留争いを戦う相手は「絶対に負けられない」という闘争心を前面に押し出してきたが、鹿島も2016年以来、９年ぶりのリーグ制覇のために１ポイントも落とせない。勝利への強い意識は序盤から色濃く感じられた。前半は堅守から長いボールを多用する横浜FCの割り切った戦いに苦戦し、シュートは３本しか打てなかったが、ハーフタイムに鬼木達監督が