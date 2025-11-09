「仕事ができる“成功者”は “若見え”への投資を惜しみません」「実年齢より若く見られたい」という願望は多くの人にあるはずだ。老化を抑え若さを保つことを〈アンチエイジング（抗加齢）〉と呼ぶが、近年ではアンチエイジングのための美容医療は著しく進化している。だがアンチエイジングに時間やお金を投資するのは圧倒的に女性が多い。この10年、右肩上がりの男性向け化粧品市場を見ても美意識の高い男性が増えていることは