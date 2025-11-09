北陸地方でも、インフルンザの患者数が増加し、石川県では既に注意報レベルに達するなど、感染が急拡大しています。まずは、十分な睡眠とバランスのとれた食事を摂り、基礎体力をつけるようにしましょう。その上で、部屋の湿度を適性に保ち喉の乾燥を防ぐことも大切です。ここでは、エアコンの暖房を使用する際、湿度の適正管理を行うことにより、喉に優しく、結果的に省エネによる暖房費の節約でお財布にも優しくなる可能性もある