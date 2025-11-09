フジテレビが7日、不適切な経費精算が確認されたとして、今年3月に就任したばかりの安田美智代取締役が同日付で辞任したと明らかにした。フジの内外では呆れる声と不祥事を惜しむ声が入り乱れている。なぜなら、社会部の“エース”として知られた安田氏の取締役への抜擢は、中居正広氏（53）の問題で揺れる同社にとって、起死回生のサプライズだったからだ。中居正広氏トラブルの当事者のひとり元編成幹部「B氏」が第一線に返り