【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】“政界お騒がせ学年”の小野田紀美大臣は活躍できる？ 参院議員1年生時には「二重国籍騒動」勃発の過去「正義の味方になってこの世の理不尽をなくしたい！」高市早苗政権の命運を握るといわれる小野田紀美経済安全保障相＆外国人政策担当相（42）が、HPに掲げている政治家を志した理由だそうだ。われわれ年寄り世代には「月光仮面」や「スーパーマン」を思い出させる懐かしい標語（キャッ