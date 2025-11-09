【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】松坂桃李、横浜流星…若手俳優の登竜門「戦隊ヒーロー」のママ需要の影響と"戦隊内不倫"報道の余波前回のコラムで、昨今の映画やドラマ界は良い作品や人気シリーズを作りにくい環境であることを伝えたが、僕も好きで根強いファンもかなりいると思われる「時代劇」は輪をかけて制作しにくい状態だそうだ。時代劇といえば、現状はNHK大河ドラマ（来年は「豊臣兄弟！」）だけといっていいほ