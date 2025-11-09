お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が司会を務めるＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）が９日放送され、日本維新の会の藤田文武共同代表が公金還流疑惑を報じられた件を伝えた。コメンテーターとして出演した元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は「フェアに言えば、今は禁止ルールはないので、藤田さんの行動は違法とは言えません。禁止ルールがないので」と、まずコメント。「ただ、適法だと胸を張っ