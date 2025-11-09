米男子ゴルフの秋季シリーズ、ワールドワイドテクノロジー選手権は8日、メキシコ・ロスカボスのエルカルドナル（パー72）で第3ラウンドが行われ、69で回った金谷拓実は通算11アンダーの205で36位となった。久常涼は8アンダーで60位、星野陸也は5アンダーで72位。61をマークしたギャリック・ヒゴ（南アフリカ）が通算22アンダーで首位に立った。（共同）