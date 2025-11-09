兵庫県議会の百条委員会で委員を務め、1月に亡くなった竹内英明元県議の名誉を毀損したとして、政治団体「NHK党」の立花孝志党首が逮捕されました。【映像】「NHK党」立花孝志党首を逮捕警察によりますと、立花孝志容疑者（58）は去年12月13日及び14日、自身が立候補した泉大津市長選挙の街頭演説で、「何も言わずに去っていった竹内議員は、めっちゃやばいね。警察の取り調べを受けているのは多分間違いないと」などと発言し