フジテレビの梅津弥英子アナウンサーは9日、キャスターを務める同局系「日曜報道THE PRIME」（日曜午前7時30分）に出演。レギュラーコメンテーターを務める弁護士の橋下徹氏から、「紙の資料」が用意されていることを指摘され、「触れられるんじゃないかと思っていました」と苦笑いで応じた。橋下氏の指摘は、高市早苗首相が7日の衆院予算委員会の準備で、午前3時に出勤で対応に当たらざるを得なかったことをめぐり、議員宿舎の