山形市によりますと、９日午前６時４０分ごろ、山形市山寺地内の住宅敷地でクマ１頭が目撃されました。住宅は追分バス停から北東におよそ９０メートル付近です。 また、９日午前７時５５分ごろ、山形市滑川の住宅敷地でもクマ１頭が目撃されました。住宅は滑川集会所前バス停から南東におよそ３００メートル付近です。 市では、周辺をパトロールするとともに、周辺住民へチラシを配布するなどして注意を呼びか