保安官事務所が公開した監視カメラが捉えたメロディー・バザードさんと母親のアシュリーさんの映像/Santa Barbara County Sheriff's Office（CNN）米カリフォルニア州で行方不明になっているメロディー・バザードさん（9）の母親が、不法監禁の容疑で7日に逮捕された。当局は発表で、今回の逮捕はメロディーさんの失踪事件とは直接関係していないと明らかにした。サンタバーバラ郡保安官事務所の発表によると、母親のアシュリー・