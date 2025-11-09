UPSの貨物機の墜落現場から煙が立ち上る様子=ケンタッキー州ルイビル/Leandro Lozada/AFP/Getty Images（CNN）米ケンタッキー州ルイビルで4日に墜落した国際貨物大手UPSの貨物機MD11の事故を受け、米連邦航空局（FAA）は８日、徹底的な点検が済むまで、MD11およびMD11F型機の運航を事実上停止する方針を明らかにした。マクドネル・ダグラス製のMD11は空港に隣接する住宅地に突っ込み、少なくとも14人が亡くなった。墜落時に火災が