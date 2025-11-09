【モデルプレス＝2025/11/09】7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーとして活動していたRYOKI（リョウキ／三山凌輝）が、11月8日をもってグループを脱退したことがわかった。同日、グループの公式サイトにて発表された。【写真】三山凌輝と真剣交際していた人気YouTuber・Rちゃんとは？◆RYOKI、BE:FIRST脱退を発表公式サイトでは「この度、BE:FIRSTのメンバーであるRYOKIが、2025年11月8日（土）