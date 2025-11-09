【モデルプレス＝2025/11/09】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）が11月8日、国⽴代々⽊競技場第⼀体育館にて『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』を開催。同ツアーの追加公演として新たに東京、大阪の初ドームツアーの開催をサプライズ発表した。【写真】aespa、スラリ美脚輝くミニ丈衣装◆aespa、追加公演サプライズ発表アリーナツアーが全公演即日完売し、チケットの争奪戦となった