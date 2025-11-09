高市早苗首相が2025年11月8日、「現在の悩み」をXで明かし、注目を集めている。「ヘアカラーは元々自分でしていましたが...」高市氏は「自民党総裁に就任した日から総裁車、総理に就任した日から総理車にしか乗れない事となり、自分の車は使えなくなりました」と切り出した。高市氏がつづった通り、現在内閣総理大臣が外出する際には、安全を確保するため公用・私用を問わず、トヨタ自動車製のセンチュリーまたはレクサスの「内閣