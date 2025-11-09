三重県伊勢市で路上に倒れていた86歳の男性が息子が運転する車にはねられ死亡しました。 8日午後8時半ごろ、三重県伊勢市小俣町本町の市道で路上に倒れていた近くに住む無職、岩森敬一さん（86）が車にはねられました。 敬一さんは全身を強く打ち病院で死亡が確認されました。 警察によりますと車を運転していたのは敬一さんの息子（49）でした。 息子は敬一さんと別居していて、事故当時、家族を乗せて帰宅途中でし