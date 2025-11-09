「豊根グリーンポート宮嶋」は、愛知県北設楽郡豊根村、清流が流れる坂宇場川のほとりに位置する道の駅です。愛知県の奥三河と呼ばれる山間にあり、都会の喧騒（けんそう）から離れた静かで自然豊かな環境が魅力です。周囲はダム湖や森林公園などがあり、四季折々の山里の風景を楽しめます。特に、地元のお母さんたちが作る郷土料理や、特産品であるチョウザメを使った料理がグルメスポットとして人気を集めています。【主要アクセ