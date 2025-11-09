「nana’s green tea」は、11月20日（木）12時00分から、お得な内容を詰め合わせた「2026年福袋」の予約受付を、公式オンラインストアで開始する。【写真】グリーンのトートバッグ付き！豪華な「￥8，900セット」■お得な2種類を用意今回発売される「2026年福袋」は、人気イラストレーターのアオタケエリコ氏が手掛けたオリジナルグッズや、店舗で使用できるギフトカードなどがセットになった「￥8，900セット」と「￥5，400