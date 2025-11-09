兵庫県警は9日、「NHKから国民を守る党」党首・立花孝志容疑者を名誉毀損の疑いで逮捕したと発表しました。警察によりますと、立花容疑者は、竹内英明元兵庫県議の名誉を毀損しようと企て、・2024年12月に自身が立候補した大阪府の泉大津市長選挙の街頭演説で、「何も言わずに去っていった竹内議員は、めっちゃやばいね。警察の取調べを受けているのは多分間違いない」などと発言したほか、・2025年1月、自身のSNS埼玉県川