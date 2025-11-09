国境を超え、チャレンジを続ける矢作厩舎がまた一つ記録を打ち立てた。9日、福島2R・2歳未勝利（芝1200メートル）でアンジュプロミス（牝2＝矢作、父ドレフォン）が矢作厩舎所属の古川奈穂（25）とのコンビで2馬身差V。矢作芳人師（64）はJRA、海外、地方を合わせ、通算1000勝（JRA936勝、海外17勝、地方47勝）を達成した。8日の京都3R・2歳未勝利（芝1800メートル）でネッタイヤライ（牡2、父コントレイル）が勝利し、メモリ