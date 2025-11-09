テレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜前9・30）が9日、第37話が放送され、一河角乃/ゴジュウユニコーン役で出演していた女優の今森茉耶（まや、19）の名前は冒頭のクレジットにはなく、登場シーンもなかった。また公式サイトでは次週16日放送分の内容は「未定」と発表。見逃し配信も後日配信される。8日、番組は公式サイトで20歳未満でありながら飲酒行為を行ったため今森の降板を発表。