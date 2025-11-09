◆男子プロゴルフツアーＡＣＮ選手権最終日（９日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）降雨によるコースコンディション不良のため最終ラウンドは中止になり、５４ホールの短縮競技になった。杉浦悠太（フリー）が通算１３アンダーで今季初優勝、通算３勝目。加算賞金は７５％になり優勝賞金は１５００万円。３打差２位から逆転を狙っていた日本オープン覇者の片岡尚之（ＡＣＮ）は「雨が強かったのでどうなのかな