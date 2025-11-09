ほくほくのかぼちゃに、とろ〜りそぼろあんがからむ〈秋の絶品おかず〉。みんなが大好きなカレー風味で仕上げた、子どもも大人も喜ぶやみつきのおいしさです。『かぼちゃのカレーそぼろあんかけ』のレシピ材料（2人分）かぼちゃ……1/4個（約350g） 鶏ひき肉……150g しめじ……1パック（約100g） しょうがのすりおろし……1かけ分 〈A〉 片栗粉……小さじ2 水……小さじ2 サラダ油……小さじ1 〈B〉砂糖……大さじ1 みりん…