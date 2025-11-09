テレビ朝日のアナウンサーで、「報道ステーション」のキャスターを務める安藤萌々さん（27）が2025年11月2日、自身のインスタグラムを更新し、ゴルフを楽しむ姿を披露した。「ポカポカ陽気で幸せでした」安藤さんは、「やや振り遅れ気味ですが... 6月ぶりのラウンドがポカポカ陽気で幸せでした」とゴルフを楽しんだことを報告し、ティショットを打つ動画などを投稿。「久しぶりのラウンドでは、自分に期待しない事を大切に！笑」と