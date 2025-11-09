兵庫県知事の内部告発問題に絡み、１月に死亡した竹内英明前県議（当時５０歳）の名誉を傷つけたとして、県警は９日、政治団体「ＮＨＫ党」党首の立花孝志容疑者（５８）を名誉毀損容疑で逮捕した。県議会百条委員会の元委員だった竹内氏を巡っては、昨年１０〜１１月の県知事選の期間中、百条委で斎藤元彦知事の疑惑を追及する様子がＳＮＳで拡散し、中傷する投稿が相次いだ。竹内氏は投開票日の翌日、「一身上の都合」を理由